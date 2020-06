Carmen Borrego ajusta cuentas pendientes con Mila Ximénez: "A la primera que he odiado es a ti"

Carmen Borrego se ha sentado en ' Sábado Deluxe ' dispuesta a superar el mal rollo con todos sus excompañeros y, para ello, ha hecho un acto de sinceridad en el programa. La colaboradora ha recordado el duro enfrentamiento que tuvo con Mila Ximénez en 'Sálvame' aunque ha reconocido que, en su momento, no dijo todo lo que pensaba de Edmundo por no hacer daño a su madre Mª Teresa Campos .

Carmen Borrego y Mila Ximénez se sinceran

La entrevistada se ha referido a la guerra mediática que tuvo con Mila cuando ésta aseguró que Carmen no podía ni ver a Edmundo y, ahora, reconoce que no se equivocaba del todo. "He pensado muchas cosas buenas y malas, pero malas me las he callado por respecto a mi madre", ha confesado Carmen explicando que nunca quiso criticar públicamente a Edmundo para no hacer daño a María Teresa.