El cara a cara definitivo entre Carmen Borrego y María Patiño: "Eres una manipuladora y una trágica"

Carmen Borrego y María Patiño saldan cuentas pendientes

Para María, Carmen no habría aceptado volver al programa que tanto daño le ocasionó si no fuera por un interés económico pero la invitada lo niega: "He venido cuando me he sentido preparada para hacerlo". Carmen considera que ha reunido el arrojo suficiente para plantar cara a todas las críticas de los que fueron sus compañeros y le ha pedido explicaciones a María por todas las cosas que ha dicho de ella en los últimos meses: "No tengo ningún problema en estar aquí contigo pero creo que tú te has pasado mucho conmigo y creo que tus palabras han sido desmesuradas en muchos momentos".