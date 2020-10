Christofer se derrumba tras revelar los motivos de su crisis con Fani en una sesión de terapia

“Está deslgadísimo”, “es un alma en pena”… son algunas de las apreciaciones que hacen sobre él Jorge Javier Vázquez o Lydia Lozano al verle en el plató de ‘Sábado Deluxe’. Christofer reconoce que no está bien debido a la crisis que está viviendo en su relación con Fani . Ella dice que ya no está enamorada de él y él tiene miedo de que esta crisis sea la última. Está al límite, por eso se enfrenta a sus problemas en una sesión de terapia junto a Cristina Soria que le hará abrir los ojos y pasar página.

Christofer cuenta que Fani le pidió un tiempo y no viven juntos desde hace una semana: “Las cosas no están bien y lo intentamos llevar de la mejor manera posible”. Además, reconoce que le sigue afectando mucho la infidelidad que tuvo lugar en ‘La isla de las tentaciones’ y que no es cierto que Fani le estuviera manteniendo.

Christofer se derrumba durante la sesión de coaching al mostrar sus sentimientos: “Me duele que estemos así”. Por su parte, las conclusiones que saca Cristina de esta terapia son las siguientes: “Siente un amor hacia Fani que intenta disculparla absolutamente de todo”, “él no asume que la relación está rota ”, “no están en el mismo plano, quieren cada uno de ellos una forma de vida que al otro no le interesa”.

Tras esto, nuestro invitado revela los motivos que han llevado a la pareja a estar sumida en una profunda crisis sentimental. La tele sería el principal motivo, aunque reconoce que sus altibajos vienen de lejos y no sería justo culpar a Rubén de ser el único causante de separarles: "Percibo que está muy perdida, desbordada, no sabe ni por dónde tirar. Me dice que su corazón le dice que me quiere pero que su cabeza no".