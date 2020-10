Fani confiesa que tiene problemas sexuales con Christofer: "No disfruto"

Fani ha confesado que atraviesan por una gran crisis en la que ella nota que sigue siendo la que tira del carro de la pareja, algo que ha echado en cara a Christofer en el pasado pero con lo que el chileno no termina de darse por aludido: "He hablado con él y ya le he dicho que no siento por él lo mismo, pero él intenta luchar por lo nuestro y me lo pone complicado (...) Le he dicho que quiero estar sola, que necesito un tiempo para mí pero él no se va de casa".