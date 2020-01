Los 10 grandes titulares de la primera entrevista a Cristina Cifuentes en 'Sábado Deluxe'

Cristina Cifuentes se sienta por primera vez en el 'Deluxe' para ofrecer una entrevista en la que no se ha dejado nada en el tintero. Su pasado político, su entorno familiar, el accidente de moto que casi acaba con su vida... Nuestra invitada ha dado una entrevista a corazón abierto que ha dejado grandes titulares.

Cristina recuerda su vida política…

"Sé quién es mi verdugo pero no lo voy a decir, es una persona peligrosa"

"Mi madre me pedía que dejara la política, quería dejar de verme sufrir"

"Mis hijos me han tenido que ver en una situación de mucho sufrimiento"

"Pablo Iglesias me llamó para darme su apoyo por el acoso que estaba recibiendo"

Cifuentes y su tremendo accidente de moto…

"No podía aguantar el dolor y me preparé para morir"

La Cristina más personal…

"Tengo que arreglarme hasta para estar en casa, me deprimo si me veo mal"

"Me ponen los tíos, que tengan tatuajes o no me da igual"