La invitada de 'Sábado Deluxe' no ha dudado al hablar de la que fuese su compañera de partido, de Soraya Sáez de Santamaría. "Nunca me tuvo especial cariño", explicaba. Luego, sin embargo, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid cuenta que "nunca tuve problemas con ella" y destacó que "realizó una gran labor como vicepresidenta".