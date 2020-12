El incontrolable ataque de risa de Lydia Lozano al enterarse de que Carlos Lozano está conociendo a una chica por Instagram

" Estoy un poco ilusionado . Llevo hablando con una persona un mes por Instagram . No nos conocemos todavía. Es una mujer que no tiene nada que ver con este mundo. Estamos muy felices , hablamos a todas horas, antes de dormir, al despertar. Es una relación muy bonita y nos vamos a ver en breve", reveló el presentador.

" Es que a ti se te ha pasado la ilusión de la vida Lydia ", sentenciaba el exconcursante de 'GH VIP'. "Es que me lo llegan a decir… estamos perdiendo los modales. ¿Qué te ha pasado?", se reía la reina del chuminero. " Bueno, tú no lo sientes, yo sí . Es el feeling, la energía, el sentimiento, la sensación que se siente hablando con una persona", explicaba él.

"Yo conozco a personas que se han casado por Instagram", intervenía María Patiño. "Sí y por poderes, una tía mía se casó por poderes", añadía Lydia sin poder frenar su ataque de risa. "Nos gustamos mucho los dos, pero evidentemente no es algo serio. Es muy guapa y muy buena persona. Tiene ente 23 y 28 años. Trabaja en una tienda. No nos hemos podido ver porque no vive en Madrid", contaba Carlos.