Gianmarco demuestra que está enamorado de Adara con un polígrafo y pone fin a las dudas

La gran duda ha sido despejada: Gianmarco sí está enamorado de Adara. No ha jugado con ella y, de hecho, también se ha demostrado que no entró en el reality con la estrategia de seducir a una mujer para generar polémica . Adara puede respirar tranquila, Gianmarco, el italiano está deseando que salga de la casa VIP para continuar con su historia de amor. Tal ha sido la credibilidad del italiano que Belén Esteban, que siempre ha sido muy crítica con él, ha confesado que le cree.

Más confesiones

Esta no ha sido la única pregunta a la que se ha tenido que enfrentar Gianmarco. Su participación en el ‘polideluxe’ nos ha dejado otras grandes revelaciones, como las siguientes: no ha mantenido relaciones sexuales con nadie desde que salió del reality, le molesta que Adara hable más de Hugo que de él en la casa y que se refiera a él como “mi chico” (aunque insiste en que la cree cuando dice que está enamorada de él), no le sienta bien que ella diga que no sabe si se ha equivocado por actuar con el corazón, pactaron no hablar de su relación hasta que Adara hablara con Hugo fuera de la casa y teme que si Hugo suba a la casa a visitarla, decida volver con él.