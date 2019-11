Gianmarco, al escuchar que Adara quiere volver con Hugo: "Tengo miedo"

Sin embargo, cuando Gianmarco ha visto el vídeo le ha cambiado la cara por completo, el gesto de preocupación era evidente y no se ha cortado al confesar: "Tengo miedo de que Adara vuelva con Hugo".

Adara confiesa que quiere "volver con Hugo"

Desde que supiese que su secreto es público Adara no ha parado de darle vueltas a su futuro amoroso. La concursante cree estar "confundida" y ha llegado a afirmar que quiere "volver con Hugo". Por el momento no hay nada decidido pero parece que esta historia no está cerrada por completo.