Karina se moja sobre las polémicas declaraciones de Miguel Bosé sobre el coronavirus: "A lo mejor tiene algún problema"

Karina ha sido, junto con Anabel Pantoja y sus vídeos "deportivos", la sensación de las redes sociales durante el coronavirus. La cantante está encantada con sus 'Kariners' que no paran de subir y subir. Ella, haciendo gala de su gran responsabilidad social , anima desde sus vídeos a que la población cumpla las normas de seguridad impuestas por los gobiernos para frenar la Covid-19.

Sin embargo, no todos los influencers son como Karina y algunos, como el cantante Miguel Bosé, han animado a todo lo contrario, concretamente a no usar la mascarilla obligatoria. Esto, como no podía ser de otra manera, revolucionó las redes sociales y fueron muchos los que criticaron la actitud del cantante.