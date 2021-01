Kiko Matamoros responde a Javier Tudela padre: "Mi ficha policial está vacía, no es su caso"

El ex de Makoke ha llegado a decir que “a Kiko podría haberle asesinado cualquiera con el ritmo de vida que lleva” . Unas declaraciones que no han gustado nada a Matamoros, cuya reacción no se ha hecho esperar y ha sacado toda su artillería para defenderse y atacar a Tudela.

“Me parece bastante indecente. La vida que yo llevo la conoce todo el mundo. No tengo ni un antecedente penal y él no puede decir lo mismo. Está condenado por delitos muy feos e incurso en otros procedimientos que no le adornan como una persona excesivamente centrada, aparte de escándalos políticos. Tengo el culo muy limpio, mi ficha policía está vacía, no es su caso”, han sido sus palabras.