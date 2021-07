Lara Sajen sufrió abusos sexuales por parte de su hermanastro a los seis años: "Tengo secuelas"

Lara Sajen asegura estar en el mejor momento de su vida tras participar en ' Supervivientes ' . Pero lo cierto es que, en el pasado , su vida no brilló como lo hace ahora. Durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez asegura que tiene recuerdos bonitos y otros no tanto de su pasado pero, sin duda, uno de los más amargos fue cuando sufrió abusos sexuales con tan solo seis años por parte de su hermanastro, de 20 años.

Lara se emociona al recordar esto: “No era consciente de aquello, era raro lo que sentía. Como que pasaba, sin más. Sé que no me gustaba pero tampoco sabía por qué pasaba, ni que era algo malo. Me dice que no lo puedes contar y me di cuenta de que era al malo. ¿Qué ha pasado factura? Sí, porque me viene el flashback de aquel momento”.