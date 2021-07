Amador Mohedano, entrevistado en 'Viernes Deluxe' por Jorge Javier Vázquez.

Amador Mohedano afirma que Rocío Carrasco y Fidel Albiac le deben dinero.

Amador Mohedano desvela lo que nunca olvidará ni perdonará de Rocío Carrasco.

Desde que Rocío Carrasco rompiera su silencio en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', muchos han cuestionado el papel de Amador Mohedano en la vida de su sobrina. Ella llegó a destapar la traición de su tío durante su luna de miel pero lo que se viene será aún mayor (recordemos que Rocío hablará de su familia en su nueva docuserie, 'En el nombre de Rocío'). Amador Mohedano visita 'Viernes Deluxe' para plantarle cara a Rocío Carrasco... ¿o para firmar la paz?

Antes de pisar el plató de 'Viernes Deluxe', Amador Mohedano ha confesado que había intentado entender a su sobrina y que, en algunos aspectos, la ha entendido. Durante su entrevista se ha mostrado tajante: “La familia Mohedano no sabíamos de todo ese follón, como ella decidió no saber nada de nosotros… Con Antonio David Flores no es que haya tenido relación, hemos coincidido. Con los niños, sí. Me dijeron que quería esta con su padre. No nos merecemos que nos haya dado de lado de esa forma, ella no tiene relación con nadie de la familia”.

Jorge Javier Vázquez considera que esa desaparición tenía una justificación, y que la ha contado en la dosuserie, pero Amador no da su brazo a torcer. Admite que ha visto el documental al completo y que ha alucinado con las revelaciones: “Me tembló el cuerpo entero cuando dijo que se había tomado pastillas para quitarse la vida”. Añade que no la ha llamado en los últimos meses.

Lo que no perdona Amador Mohedano a Rocío Carrasco

El presentador le pregunta si volvería a tener relación con su sobrina y nuestro invitado dice que él ha pasado página de casi todo. Hay algo que no perdona: “Cuando quisieron jugar con mi trabajo y mis hijos (se refiere al especial de Rocío Jurado). Le pediría que se pusiera en mi lugar. Pasaron por detrás mía. Mi hermana se dio cuenta. Me quedé, con la espina clavada, porque mi hermana me lo pidió de rodillas”.

Pero ¿qué pasó en ese especial? Amador cuenta que su hermana Rocío no estaba bien, que apenas ensayaba y que la orquesta era nueva y eso implicaba un proceso de adaptación, un esfuerzo extra. Él estaba gestionando todo hasta que se dieron cuenta de que el disco de ese especial llevaba ya grabándose desde hace un mes, y la portada ya estaba elegida. Todo lo estaban gestionando Rocío Carrasco y Fidel Albiac “por dinero”, según Amador.

Amador Mohedano dice que Rocío Carrasco le debe dinero

Con parte del dinero que se sacó en ese especial se pagó al hospital de Houston donde se trató la enfermedad de Rocío Jurado pero otra parte no se sabe qué fue de él. Jorge Javier es directo: “¿Te deben dinero?” Amador dice que sí, pero que no sabía decir cuánto. No es este el único ataque por parte de Amador. Afirma que Rocío y Fidel no estaban al lado de la Jurado durante los ensayos y grabaciones de aquel especial.

El diario secreto de Rocío Jurado podría ver la luz

Amador Mohedano no sabe qué puede contar Rocío Carrasco en la próxima temporada de su docuserie y no entiende por qué tiene diferencias con José Ortega Cano (la TV Movie que se iba a hacer sobre la vida de Rocío Jurado se vino abajo porque Carrasco no quería que apareciese el torero). Parece ser que existe un diario que escribió la Jurado y con el cual, Rocío pretende desvelar muchas verdades. Pero Amador desconoce de la existencia del mismo. "Si el diario sale a la luz, tú y Gloria vais a llorar mucho por tu hermana", desvela Jorge Javier, aunque ellos no saldría perjudicados, aclara el presentador.

Amador Mohedano no entiende por qué Rocío Carrasco no habla con sus hijos

Además, Amador Mohedano ha desvelado que no entiende aún por qué Rocío carrasco no hable con sus hijos, entiende lo mal que lo ha pasado pero él considera que "ya ha pasado mucho tiempo" y que debería olvidarlo. Es mas, dice que ninguno de sus hijos lo entiende. Jorge Javier Vázquez le rebate que él no ha vivido el infierno que ha vivido su sobrina y que no son generosos al querer entender a Rocío y al miedo que ha pasado durante todos estos años.