Amador Mohedano, testigo de una fuerte bronca entre Rocío Carrasco, Antonio David Flores y la Jurado

Amador Mohedano ya ha visto el documental de su sobrina Rocío Carrasco pero aún no ha llegado a empatizar con ella, por lo que no duda en atacarla . Pero lo cierto es que nuestro invitado fue testigo de una fuerte bronca entre ella y Antonio David Flores con Rocío Jurado de por medio. Así nos lo ha contado durante su entrevista en ‘Viernes Deluxe’.

“Insultarla, no. Escuché gritos entre la madre, la hija y él. Llamé a la puerta porque tenía miedo de que se enterara la gente. Le dije a Antonio David qué pasaba. Dice nada, no pasa nada. Mi sobrina llorando, Rocío de los nervios. Dije ¿y a ti qué te pasa, Antonio David? Y me dijo tú todavía no conoces mi otro yo”.