Lola Herrera, muy crítica con Díaz Ayuso: “Es una cosa tremenda, es que hay que oír unas cosas que de verdad”

Usando como ejemplo su obra de teatro ‘Cinco horas con Mario’ en el que una mujer de los años 60 se despide de su marido fallecido, Jorge Javier Vázquez ha establecido una similitud entre Carmen Sotillo, la protagonista, y una mujer de derechas en el siglo XIX, dos mujeres similares que siguen existiendo. Lola Herrera no ha dudado en mostrar su temor ante el avance de partidos políticos que quieren destruir derechos que nos ha costado muchos años conseguir “Yo todo lo que sea dar pasos atrás me parece una cosa horrible, porque yo he vivido todo eso, algo quiere decir de nosotros” y reflexionó sobre las intenciones de la gente cuando va a votar “No sé, lo hablaba con Mercedes Milá el otro día, no sé por qué la gente no piensa cuando va a votar qué interés tiene”, dejando claros cuáles son los suyos “Por ejemplo, yo no encuentro ningún interés como ciudadana votar a la derecha, porque no defiende mis intereses”.