Todo empezó cuando el concursante de ‘Secret Story’ afirmó que llevaba días que no se reconocía: “Soy más activo, más divertido y atrevido”, declaraba en ‘Sábado Deluxe’. “Bueno, muy divertido tampoco eres, no van cayendo farolillos a tu paso”, dijo Belén Rodríguez.

Un comentario que molestó bastante al hijo de Teresa Rivera, que respondió tajante: “No hemos compartido mucho tiempo juntos, así que no me conoces. No eres la persona ideal para decir lo divertido que puedo llegar a ser”. “Te conozco de lo mismo que te conoce la gente que te ha echado del reality, de la televisión”, contraatacó Belén Rodríguez.