Maite Galdeano ha roto con Remi y vuelve a estar SOLA . Pero lo que decía que era una relación idílica, ahora se ha convertido en un infierno del que le resulta muy difícil escapar. El francés no entiende que Maite es una mujer libre y puede conocer a otros hombres, por eso han vivido un enfrentamiento a raíz de que él descubriera que su ex se encontraba en una conocida aplicación de citas. Maite explica las razones que le han llevado a separase de Remi.

Remi ya dio muestras de su complicado carácter pero ¿cuáles son las razones que han llevado a Maite Galdeano a romper con él? “Vengo sin miedo porque tengo libertad de expresión y digo esto porque me ha amenazado con demandarme, pero yo vengo a contar la verdad de lo que me ha pasado”.

Maite cuenta que, cuando conoció a Remi, le encandiló pero después se desilusionó : “Una muchas idas y venidas, entra en brote de repente, tiene cambios de actitud sin motivo, tiene un carácter que me deja pensando si tiene algún problema . En el sexo era muy activo y quería todo el día funcionar”.

“Era caballeroso pero, cuando le daba el brote entraba en cólera y me echaba cosas en cara, me dejaba pisada”, añade. De hecho, tuvieron un capitulo muy desagradable en un hotel, donde estuvieron a punto de llamar a las autoridades para poner orden en la tremenda discusión que habían protagonizado. Me faltaba el respeto”, concluye.