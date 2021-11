La exconcursante de 'GH 16' ha roto con su novio Remi, con el que llevaba saliendo casi dos años

La madre de Sofía Suescun ha denunciado la situación que está viviendo presuntamente por los celos del francés

Maite Galdeano y Remi han roto. La exconcursante de 'GH 16' ha querido compartir con todos sus seguidores su ruptura sentimental con el francés, con el que llevaba saliendo desde hace casi dos años. La de Pamplona ha pasado página y está dispuesta a rehacer su vida, sin embargo, los celos de su expareja podrían estar causándole problemas y ha querido denunciar la situación que está viviendo a través de sus redes.

La madre de Sofía Suescun no ha dudado en denunciar públicamente el episodio que está viviendo. Tras su ruptura con el científico, con quien realizaba recientemente su salto al mundo de la interpretación tras el estreno de su primer trabajo como actriz, Maite ha querido cerrar este capítulo de su vida y probar de nuevo suerte en el amor en el mundo de las aplicaciones para ligar.

No es la primera vez que Galdeano utiliza estas herramientas para encontrar pareja, sin embargo, ahora está encontrando serios problemas para acceder a las mismas, ya que han bloqueado sus perfiles.

La cantante de 'La papela del camión' está convencida de que su expareja es quien se encuentra detrás de este 'hackeo' en sus perfiles para ligar y se ha puesto en contacto con los community managers de Meetic para tratar de poner fin a su problema. "No tengo otro remedio que pedir ayuda por Instagram por el problema que me ha surgido. Ya no estoy con la persona con la que estaba y pienso que ha sido él mismo quien me ha bloqueado la cuenta de ligar", dice sin mencionar al que durante los dos últimos años ha sido su pareja, mientras mira directamente a cámara en sus últimos stories.

"La reabrí y tuve que pagar, así que no hay problemas de pago. Pero cada vez que quiero hacer uso de ella resulta que está bloqueadísima", dice seria y enfadada, asegurando que su perfil está al corriente de pago. "He intentado cambiar el número de teléfono, hay dos, pero no me deja. No funciona", añade indignada.

Tras esta acusación, sobre la que Remi por el momento no se ha pronunciado, Maite Galdeano ha suplicado a los responsables de la web de citas que le devuelvan su cuenta: "Quiero que me lo solucionéis ya. Porque no hay derecho que una persona tan celosa como este pueda quitarme la cuenta y la pueda bloquear. Quiero mi cuenta y quiero una solución".

Esta no es la primera vez que Maite Galdeano y Remi tienen una crisis y deciden emprender caminos por separado. Hace unos meses, la pareja decidía romper su relación después de que este mostrase su peor cara ante las cámaras y se encarase con una reportera. La madre de Sofía y Cristian Suescun finalmente acabó perdonando al francés y ambos decidieron hacer borrón y cuenta nueva.