María Patiño pierde la paciencia con un comentario de Chelo Gª Cortés sobre ella: "¡Duele!"

“Como yo ya no respondo a ese modelo que toda una generación ha realizado te sientes a veces como que no estás a la altura de las circunstancias y entre nosotros nos señalamos, no nos perdonamos y no nos ayudamos”, decía Patiño y era entonces cuando Chelo Gª Cortés replicaba algo que no le gustaba al a presentadora: “En tu caso personal habías tardado diez años pero en el momento que tú eres consciente te conviertes en una madre maravillosa”.