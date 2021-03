María Patiño abandona el plató cuando Rafael Amargo interviene por teléfono: "Con delincuentes no voy a hablar"

Rafael Amargo ha intervenido en 'Sábado Deluxe' a través de una llamada telefónica para darle la razón a Belén Esteban en su particular guerra contra Amador Mohedano . En aquella polémica gala de los Carnavales de Tenerife (por la que Belén le reclama a Amador 6.000 euros) Rafael estuvo presente pero hay una colaboradora en el plató que no quiere estar presente durante la llamada de Amargo: María Patiño.

La presentadora de 'Socialité' no está dispuesta a compartir plató ni plano con el bailaor, aunque sea a través de una llamada, y no ha dudado en levantarse para abandonar el set: "Yo con delincuentes no voy a hablar", ha dicho mientras se dirigía fuera de los focos y las cámaras televisivas.