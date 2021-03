Belén Esteban rinde cuentas con Amador Mohedano: "Sigo manteniendo que me debes 6.000 euros"

Amador y Belén tuvieron una relación laboral en el pasado y la Esteban asegura que él le debe 6.000 euros tras la actuación de ella caracterizada como Madonna en los polémica gala de Carnavales en Tenerife. Pero él lo niega tajantemente: "No le debo ni un duro". Belén se mantenía callada, calmada, pero ha habido un momento en el que no ha podido morderse más la lengua, cansada de que Amador habla de este tema y no de su vida privada.

"Que después de 14 años venga a hablar de lo de Tenerife, en vez de hablarnos de tu vida. Te voy a decir una cosa. Me da lo mismo, mi vida ha cambiado, tú a mí no me das ningún talón. Si te dan una factura tienes que ingresarlo en el banco. no era nominativo. Me pagan más de 15.000 euros", explota Belén contra el invitado de la noche. Pero Amador no da su brazo a torcer y él niega las palabras de Belén.