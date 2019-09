Miriam Sánchez resurge de sus cenizas: depresión, relaciones tóxicas y adicciones

Superando una depresión

El infierno de Miriam Sánchez empezó en 2015 cuando, tras un tiempo sin aparecer en los medios de comunicación, se vio inmersa en una tremenda depresión. “No me apetecía salir a la calle ni estar con mi familia”, explicó. Se encontraba en un auténtico pozo sin fondo y fue hace un año y medio cuando empezó su recuperación.

Consiguió salir de una relación tóxica

El cambio físico no fue el único que experimento Miriam Sánchez durante su etapa más dura. La que fuera colaboradora en Telecinco también rompió una relación de lo más tóxica. Explicó que le hacía “hacer ayunos de tres días” para mantenerse delgada y que ella, como no sabía cortar con él, empezó a sabotear la pareja con rebeldía: “Me rapé la cabeza al cero, me empecé a tatuar y empecé a comer”, explicó.