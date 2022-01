Primeras palabras de Mayte Zaldívar tras la docuserie de Julián Muñoz: "Me ha removido cosas"

Una parte importante de la docuserie y también de su vida fue la figura de Mayte Zaldívar. La que fuera su esposa y madre de su dos hijas vivió en primera persona la relación furtiva de su marido con la cantante y también los turbios asuntos financieros de Muñoz. Para ella Julián tuvo unas emotivas palabras: "En aquel momento yo era el rey del mambo, ahora me avergüenzo al ver todo aquello y me duele ver a Mayte porque ella era una mujer engañada , no se merecía todo aquello".

"Estoy bien, lo vi todo, ya estoy pensando en todo, no me ha sorprendido nada pero sí que me ha removido todo por dentro, no he hablado con Julián porque he tenido mucho trabajo pero lo he visto entero".