Julián ha explicado que su relación con Isabel Pantoja comenzó casi sin darse cuenta: "El culpable de todo fue Alberto Ruiz Gallardón, él propuso a Ana Belén como imagen de Madrid y a mí se me ocurrió hacer lo mismo con Isabel Pantoja y Marbella".

Fue en ese momento cuando Julián se puso en contacto con Isabel Pantoja a través de su representante, cuando le propuso que fuese la imagen de la ciudad en la que él era alcalde: "En aquel momento yo era el rey del mambo, ahora me avergüenzo al ver todo aquello y me duele ver a Mayte porque ella era una mujer engañada, no se merecía todo aquello".