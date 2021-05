Sandra Pica se defiende y dice que no ha dado información a los participantes de 'Supervivientes': "No soy tan estúpida"

Sandra Pica advierte que no puede haber imágenes de ella hablando de esos asuntos con los participantes porque conoce las consecuencias que eso le puede traer. Pero algunas como Belén Rodríguez consideran que no la creen porque ha habido un sospechoso cambio en Olga Moreno y en Tom, que se ha enemistado con Olga.

Sandra cuenta que la relación entre Tom y Olga ya estaba deteriorada desde hace tiempo y ella insiste en su inocencia, a pesar de que Valeria revelara que ella conocía la existencia de playa destierro: “El único que me pregunta es Alejandro Albalá y no le digo siquiera no te lo puedo decir, le digo no, no lo hay”.