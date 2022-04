Soraya ha explicado por primera vez en televisión qué es lo que ocurrió realmente durante esa actuación: "Yo no era consciente de que estuviera diciendo 'poyeya', yo en aquel momento cantaba mucho en inglés y las erres las pronunciaba suaves, cuando me dijeron que había dicho 'poyeya' yo les dije que no, que eso no podía ser". Soraya ha dado por fin explicación a una de las incógnitas de su carrera profesional: "Cada una pronuncia como quiere, digo yo".