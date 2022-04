27 años, amante del twerking y sin novio: el aspecto más personal de la vida de Sol Macaluso

Amante del twerking, Sol ha confesado en el plató de 'Deluxe' que por ahora no tiene novio pero que tampoco lo necesita: "No busco a mi media naranja, no tengo pareja y tampoco lo busco". Pero Sol sí que ha reconocido que desde que es conocida liga mucho más: "Me han salido bastantes pretendientes pero por el momento no me ha interesado ninguno".