Adara aconseja y consuela a Jesús, de bajón porque echa de menos a su exnovia

Jesús le confiesa a Adara que se acuerda mucho de su expareja y que no es celoso, pero se ralla. “Si está enamorada de ti no puede pensar en otra persona”, le dice ella al respecto, y le aconseja que no se machaque porque, en un momento dado, él fallara a su novia. Jesús abre su corazón y muestra su lado más sincero.