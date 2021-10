Cuando Dani de Gemeliers ha entrado en la sala de 'La casa de los secretos' y ha visto el teléfono, no podía ni imaginarse lo que iba a suceder. Al otro lado de la línea estaba quien menos esperaban ¡Su novia! Sin apenas creerse lo que escuchaba, se deshacía en lágrimas...

El concursante echaba mucho en falta a su novia, hablaba de ella entre lágrimas en el cubo así que Vanesa le ha llamado en directo. Al concursante le ha costado un poco identificarla porque no podía creérselo: "¡H***! ¡No me j*** tú!", gritaba él.

Vanessa tomaba la palabra para pedirle que estuviera tranquilo y declararse "súper orgullosa" de su chico: "Cada noche acaricio nuestro pendiente, no te quiero ver mal Daniel, quiero que disfrutes que te rías, que lo pases bien..."

Mientras tanto, él no era capaz de reaccionar: "Gordi, te quiero mucho, no te puedes ni imaginar". Y ella le respondía con la misma declaración de amor y una petición: "No te rayes por nada, todo está bien, sigo esperándote".