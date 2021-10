Luca Onestini, Cristina Porta, Emmy Russ, Adara, Canales Rivera y Cynthia, nuevos nominados de 'La casa de los secretos'

Luca Onestini nominado directamente por Fiama: se suman a la lista Cristina, Emmy, Canales, Cynthia y Adara

Canales Rivera y Cynthia nominados directamente tras hacer trampas por la organización

Llama y vota en 'La casa de los secretos': Tú decides quién se va

Los concursantes se han enfrentado a unas nuevas nominaciones, pero no han podido nominar a todos sus compañeros. Fiama, antes de ser expulsada ha escrito el nombre de Luca Onestini dentro de una caja misteriosa y, por ello, está nominado directamente, no ha podido participar en el juego de la inmunidad ni recibir puntos.

Los concursantes se enfrentan al juego de la inmunidad

Los concursantes han disputado el juego por la inmunidad, el juego de los tartazos ha llegado a la casa de Guadalix y después de que, tras un sorteo, fueran dando por orden tartazos a sus compañeros, siendo Canales Rivera el vencedor.

Así han sido las nominaciones

Los concursantes que ganaron la misión, han tenido un beneficio, poder dar sus votos en secreto en el cubo, estos han sido Luis Rollán, Cristina Porta, Emmy Russ, Luca Onestini y 'Gemeliers', el resto a la cara. Así han sido las nominaciones:

Luis Rollán: un punto a Cynthia porque creo que no puede salir, dos puntos a Cristina Porta por lo que acaba de pasar y acabo de flipar, con el mensaje de Canales y tres puntos a Emmy Russ, aunque no quiero bajo ningún concepto que se vaya, ha habido una conversación hoy, lleva unos días muy rara, ya no sé cómo hablar con ella.

Emmy Russ: nomina con un punto, por descarte, a Julen. Dos puntos a Cristina Porta porque no tengo nada que ver con ella y tres puntos a la persona que peor me cae hasta ahora, Adara.

Luca Onestini: un punto a los 'Gemeliers' que aunque no cambia nada, para mi es importante porque han hecho cosas que no me gustan. Dos puntos para Lucía Pariente. Y tres puntos para Sandra Pica.

Cristina Porta: un punto a Cynthia porque no me aporta nada, como concursante me aburre, creo que no se moja. Dos puntos, pese a que me pidió que nos diéramos una segunda oportunidad y está poniendo de su parte, a Lucía Pariente. Tres puntos para Emmy porque no está aprovechando esta oportunidad, hemos venido para disfrutar y ella está siendo muy pasota en algunos aspectos.

Dani y Jesús, de 'Gemeliers': Un punto a Cristina Porta porque me ha gustado su actitud esta semana. Dos puntos para Adara, aunque Jesús no quiere, pero lleva toda la semana sin hacer nada. Y tres puntos a Emmy porque está de bajón y siempre hay que arroparla, llega un punto en el que molesta.

A la cara:

Cynthia Martínez: un punto, por descarte y por los días de bajón, para Emmy. Dos puntos para Cristina Porta. Y tres puntos para Adara.

José Antonio Canales Rivera: Un punto para Emmy Russ porque lleva unos días que está colaborando poco y mis nominaciones han cambiado en los últimos cinco minutos. Dos puntos para Adara porque como ya veis no llegamos a ningún entendimiento. Y tres puntos para Cristina Porta, aunque no le pensaba nominar.

Isabel Rabago: Un punto para Cristina porque no quiero tocar al resto. Dos puntos para Emmy. Y tres puntos para Adara.

Sandra Pica: un punto para Adara. Dos puntos para Emmy porque ha estado de bajón y tres puntos para Cristina porque lo que acaba de hacer

Lucia Pariente: un punto a Emmy porque tenemos que trabajar todos los días, hemos venido a una cosa y el que no esté interesado la puerta se abre para los dos lados, no podemos tirar de ti permanentemente. Dos puntos para Cristina, no me queda más remedio. Y tres puntos para Adara porque es insoportable, es vaga.

Julen: un punto a Emmy Russ porque tenemos que tirar de ella. Dos puntos para Adara porque o yo vivo un concurso o ella está viviendo otro. Tres puntos para Cristina porque he hablado con ella en un mes 15 minutos.

Adara: Un punto para Lucía Pariente por sus provocaciones, dos puntos a Julen. Tres puntos a cynthia por las discusiones que hemos tenido.

Canales Rivera y Cynthia Martínez nominados por la organización

La alegría de la inmunidad le ha durado poco al torero, aunque no había sido nominado, la organización, tras explicar las normas del juego y haberse realizado todas las nominaciones, se ha dado cuenta de que Canales y Cynthia han intercambiado su orden en las bolas del sorteo. Tras las trampas de los concursantes han sido nominados directamente por el incumplimiento de las normas, según les ha trasladado Jorge Javier, y han subido a la lista de candidatos a la expulsión.