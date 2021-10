Cynthia se acuerda de su novio en la casa y recibe una bonita sorpresa

La concursante recibe una carta de "su ángel" y acaba hecha un mar de lágrimas

El novio de Cynthia le manda un mensaje de ánimo y de que todo está bien

Cynthia Martínez se ha acordado muy y mucho en los últimos días en 'La casa de los secretos' de su pareja y es que ella y "su ángel" cumplen un mes más, según ella ha contado emocionada en el cubo, y es que se acuerda mucho de él.

La sorpresa de Cynthia en 'La casa de los secretos'

La concursante, que ha conseguido salvarse de la nominación, ha tenido una noche de fuertes emociones, también ha recibido por sorpresa una carta de su novio con la que no ha podido evitar emocionarse y acabar hecha un mar de lágrimas. Con tan solo ver la carta, Cynthia ha asegurado, muy nerviosa, que no se esperaba "nada así".

La concursante llora al leer la carta de "su ángel"

Su novio, del que Cynthia no ha querido desvelar el nombre, le ha dedicado unas bonitas palabras: "Sabes que no quería entrar en este juego, pero veo que necesitas unas palabras de ánimo para soltarte y ser tú en modo divertida y peleona". Y añade: "No te voy a mentir si no te digo que estoy deseando que estés aquí conmigo, pero ahora lo que te toca es demostrar todo lo que vales".

La pareja de Cynthia le dedica unas bonitas palabras

Palabras con las que Cynthia, en algunos momento, ha tenido que parar para poder tomar aire y calmar sus lágrimas: "Esto es muy fuerte. No me esperaba esta carta". Su pareja le ha dejado claro que están muy pendientes de ella: "Al final me tienes aquí enganchado todo el día a las noticias del concurso, pero estoy contento contigo. Se han cumplido muchas de las profecías de las que hablamos".

La reacción de Cynthia al texto de su novio