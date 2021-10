Adara no supera su ruptura con Rodri y rompe a llorar: "Si pudiera quitarme todo lo que siento, me lo quitaría"

Al parecer, y según ella misma reconoce, no logra pasar página tras su ruptura con Rodri. "Si pudiera quitarme todo lo que siento, me lo quitaría... Yo lo tuve que dejar, pero quería estar con él", le explica a Luis Rollán.

Además, admite que con sus anteriores parejas no había sufrido tanto como ahora después de dejarlo. Su compañero le dice que es normal, ya que todo está muy reciente. "Eres una persona y no un robot", añade.

Luis Rollán la ve demasiada aislada y le aconseja que se relacione con todos y "no solo sota, caballo y rey". Adara se justifica: "Eso no depende solo de mí". Después, el periodista trata de animarla: "No me gusta verte así. Tú eres guerrera".