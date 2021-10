Lucía Pariente ha sido clara y concisa, su elegida es Cristina Porta : "Me encantaría que se fuese a su casa, ¿dónde va a ir que más valga?". Cuando ha llegado el turno de Adara Molinero , también lo tenía bastante claro: Cynthia Martínez.

Y aunque podía ser que la razón simplemente fuera por más o menos afinidad, Adara tiene una razón por la que dar este nombre: "Para mí Cynthia". Cuando Jordi González le ha preguntado si no han tenido buen arranque, la concursante ha explicado: "A ver cómo te explico esto... Sé que se debe empezar desde cero aquí, pero ella hizo una cosa en su momento que no me gustó".