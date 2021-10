El intercambio de halagos entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero , entre risas nerviosas: "Es la más guapa de la casa"

Luca Onestini , pese a sus diferencias, no ha recibido tan mal que Adara permanezca en la casa: "Estamos conviviendo como personas maduras , hemos hablado, pasado tiempo juntos. Lo hemos pasado bien, no lo pensaba y ella tampoco lo pensaba".

Adara, tras las palabras del italiano, se ha enfrentado a la gran pregunta de Jorge Javier: "¿Quién es más guapo, Luca o Gianmarco?" . La ex del italiano contestaba rotunda que "Gianmarco" si hay que elegir entre ambos y es que no puede mirar de esa manera a Luca.

Gianmarco, muy atento a las palabras de su expareja desde plató, también ha tenido que responder quién le parece la chica más guapa de la casa: "¿Qué preguntas me haces? ¿Tengo que contestar? Si hay que decir la verdad, entre todas las chicas ella me parece la más guapa. Es lo que pienso". Y ha asegurado que no le importaba la respuesta de Adara: "Es lo que ella piensa, para mi no hay ninguna competición con mi hermano". Además, el italiano ha afirmado que no volvería con ella y que está feliz porque ella haya rehecho su vida: "Estoy contento por ella de que tenga su nueva ilusión".