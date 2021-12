Esta noche los concursantes saldan sus cuentas pendientes con algunos expulsados

Frigenti asegura que Luca llamó 'Stronza' a Adara

Adara protagoniza su enfrentamiento más duro con Cristina

Adara y Miguel Frigenti han subido a Guadalix para saldar cuentas pendientes con sus grandes enemigos, Luca y Cristina Porta. Los primeros en limar asperezas han sido el colaborador de 'Sálvame' y la reportera, que pese a comenzar el reality siendo uña y carne, terminaron como el rosario de la Aurora.

"Te esperaba con muchas ganas en tu vuelta, me hiciste pasarlo muy mal. Creo que me he callado mucho contigo para no hacerte daño. No sé si tienes la conciencia tranquila después de ver la vena en el cuello que te sale después de hablar con la que era tu amiga. No me merecía lo que me hiciste pasar. Aun así, me quedo con esa sala de expulsión", le ha dicho la periodista.

"Yo también he visto videos que no me han gustado nada como uno en el que pedías mi expulsión en el Cubo. Me parece lo más ruin. Con Luca creo que has vendido tu relación por fascículos. He visto también como nos escondías la leche a Adara y a mí. Habéis hecho una dictadura en esa casa. Luca te va a dar la patada cuando salga", le ha advertido el tertuliano.

Miguel, contra Luca: "Llamaste 'Stronza' a Adara"

La tensión ha aumentado cuando Miguel y Luca han intentado solventar sus diferencias: "¿Qué significa ‘stronza’? Te llenas la boca diciendo que eres educado y le has llamado eso a Adara que significa zorra. Eres un macarra y un machista", ha brotado Frigenti.

"No puedo permitir que me digas esto sin motivo porque es lo que más odio en el mundo. Para mí lo más importante es el respeto a la mujer. Para mí es un tema fundamental. Lo que más asco me da es el machismo", ha tratado de defenderse el italiano.

Adara ha asegurado que el hermano de Gianmarco la había insultado. "Lo que está diciendo Miguel es verdad, ese vídeo existe, no puedes ofenderte porque te llamen hijo de puta y luego llamar a alguien zorra", le ha recriminado a su ex cuñado.

Adara se enfrenta a Cristina: "Necesitas una curita de humildad"

A continuación, Adara se ha enfrentado a su otra cuenta pendiente, Cristina. "La palabra que la define es trepa, les utiliza, aprovecha y luego les da la patada. Esta chica se piensa que lo más importante es un concurso y tengo una vida de puta madre, con mi familia, con mi hijo, y con mi novio. Necesitas una curita de humildad", le ha asegurado la exconcursante de 'GH VIP 7'.