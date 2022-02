Adrián tiene muy claro que en 'La casa de los secretos 2' quiere dejarse llevar. Nada más entrar en la casa advirtió que él es "muy cariñoso" y en estas semanas ha cosechado grandes amistades a las que ya tiene mucho aprecio. Sin embargo, sus abrazos a menudo han sido objeto de cotilleo. Donde él solo ve una muestra de cariño, otros apuestan por quién de sus amigas puede convertirse en algo más.

Alberto y Elena (antes de que ella fuera expulsada) llegaron a comentárselo y Adrián explotó en el 'Cubo' asegurando que no tiene ningún interés romántico en nadie. "Al final noto que dejo de dar un abrazo porque me corto y eso no puede ser. Aquí hay que mostrarse como cada uno es", argumentó.

Pero, ¿piensan lo mismo sus compañeras? Si bien algunas parecen corresponder el mismo sentimiento inocente de afinidad; a otras se les ilumina la cara cuando le hablan del profesor o bien sí han afirmado que sería el concursante que más le atrae en la casa.

Apenas han pasado unas semanas desde el inicio del concurso y ya se sabe que en el reality "todo se magnifica". También que muchos participantes que tenían solo una amistad al final han salido de la casa siendo pareja. ¿Crees que puede ser el caso de Adrián? ¡Estas son sus conexiones más especiales!

Adrián y Cora

Cora fue la primera participante en expresar públicamente que Adrián le gustaba. "Cada vez que habla me quedo empanada, me podría quedar una hora escuchándole callada. Me encanta escucharlo, cómo se expresa, cómo explica las cosas", llegó a decir.

Cuando Adrián se enteró, fue cuando comentó con Marta y Colchero que no quería tener nada en la casa. "Aunque cuando lleve un mes y medio aquí, quien sabe...", dijo también.

Adrián y Marta

Adrián no concibe su participación en 'La casa de los secretos 2' sin Marta. Tal es así que en las primeras nominaciones inéditas del reality, en las que tenían que salvar a los compañeros en vez de nominarles, Adrián salvó a la teniente alcalde antes que a Virginia, por ejemplo.

Para Cristina Porta, exconcursante de la primera edición de 'La casa de los secretos' y protagonista de una historia de amor dentro de la casa, esta relación es la que prosperará. "Tiempo al tiempo", aseguró en 'La noche de los secretos'.

Adrián y Virginia

Carlos sospechaba que a Virginia le gusta Adrián. En una ocasión en la que estaban en el Cubo, el madrileñe le hizo un interrogatorio en el que su compañera afirmó que sí se sentía atraída por alguien en la casa. "Confirmadas mis sospechas", sentenció Carlos.

Lo que es innegable es que a Virginia le importa mucho la relación con Adrián. Por un desencuentro que tuvieron, acabó llorando en el Cubo. Adrián también lo pasó mal con el distanciamiento. Tras reconocer que ambos habían sido muy orgullosos, hicieron las paces después de decirse que se habían echado mucho de menos.

Adrián y Laila

Laila y Adrián llegaron incluso a tontear en una de las fiestas. Él le había dicho que sus abrazos le daban "paz" porque son maternales, pero que cuando bailaba "el cerebro desconecta". "¿Ya no soy tan mamá cuando bailo, ¿no?", le respondió Laila. "Sí, lo que pasa es que me gustan las mamás entonces eso me genera una confusión", contestó él entre risas.

