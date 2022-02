Álvaro admitió hace días sentir algo por Carmen. Desde entonces, no ha parado de darle vueltas al asunto y de compartirlo con el resto de compañeros de la casa. Para muchos era algo más que evidente: solo hacía falta ver cómo la miraba.

Su objetivo era mantenerlo en secreto para que ella no lo descubriera, pero hoy ha decidido poner punto y final a su martirio. Siguiendo el consejo de su amigo Rafa, Álvaro ha dado el paso y se ha decidido a confesar a Carmen sus sentimientos.

Como él ya se esperaba, no es recíproco. Carmen le ha explicado que lo suyo únicamente es una amistad, pero que no quiere que nada cambie: "Quiero que sigamos igual y que seamos amigos". Además, le ha reconocido que había notado algo extraño: "No me mirabas, llegabas a un sitio y mirabas a todos menos a mí".

Entre todas sus explicaciones, Álvaro ha hecho un comentario que ha dejado a Carmen descolocada: "He hecho un cubo, he pedido consejos a la mitad de la casa...". Bajo su sorpresa, le ha preguntado directamente: "¿Pero desde cuándo estás así? Poco más y me entero la última". Él le niega la realidad y le saca de la manga que "ellos solo lo saben desde hoy".

La conversación ha terminado con Álvaro pidiendo un abrazo y Carmen insistiendo en que lo que ella no quiere es verle mal.

Las primeras reacciones a la declaración

Poco ha tardado en abrirse el debate. En el jardín, la propia Carmen, Rafa, Colchero, Alatzne y Marta han empezado a comentar lo ocurrido.

¿Realmente siente tanto como dice? Se lo plantean. Hay cosas que no les cuadran, como que pueda tener unos sentimientos tan fuertes en tan poco tiempo, o que lo ha llevado de esta manera con su tímida personalidad. Sobre todo a Alatzne.

Por su parte, Carmen sigue sin dar crédito. No ha notado nada en todo este tiempo y le está costando asimilar que no tienen la amistad que ella creía que tenían. Rafa parece ser el único que confía en que los sentimientos de Álvaro son sinceros. Poco a poco, los sillones del jardín se van ocupando. Virginia, Adri y Carlos también se unen a la conversación. Parece que tienen tema para rato.

