En el caso de Laila, la influencer ha mostrado mucho interés por Adrián, con quien ha tonteado de vez en cuando. Sin embargo, muchos se preguntan por quién se siente atraído el profesor, que está procurando no 'mojarse' en este tema. Mientras, se deja querer por Laila pero también por Virginia (con quien parece que tiene más complicidad) Cora (que fue la primera en decir que le gustaba) y Marta ( el 'shippeo' favorito de Cristina Porta ).

Ahora, gracias a Carlos, Laila se ha enterado que otro compañero que no es Adrián se siente atraído por ella . "Rafa quiere contigo", le reveló su amigo. La participante confesó que había tenido sus sospechas, pero más llamativa era su reacción: "Pues es muy guapo, eh", decía sin descartar nada.

A continuación, Carlos le contó las confesiones del resto. "Álvaro dijo Carmen. Elena que si no estuviera con Alberto, Héctor. Carmen dijo que con nadie porque ella en una discoteca no se lía con nadie, pero ha escabullido la pregunta", relataba. Pero el concursante se quejó de la presunta falta de sinceridad en el juego: "Se pusieron a matizar mucho. No se mojaban".