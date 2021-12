Cristina sigue muy atenta la complicidad de Luca y Sandra en su baile y duda si hay un beso: "No puedo confirmar nada"

El consejo que yo les puedo dar para es que se diviertan , que se dejen llevar, y que disfruten. Yo no soy un buen bailarín pero la coreografía no es tan difícil", así ha animado Sebastián Yatra a los concursantes con un mensaje que él mismo les ha querido mandar antes de sus coreografías.

Luca Onestini y Sandra Pica avisaban de un posible beso en su baile, algo que ha dejado muy atenta a Cristina Porta desde el principio hasta el final. La pareja ha demostrado una gran complicidad mientras se movían al ritmo de 'Tacones rojos' y la periodista no se ha perdido ningún detalle, dudando de si habían sellado con un beso la coreografía, entre risas: "Voy sin lentillas, no te puedo confirmar nada". Algo que ha negado Sandra: "No, no ha habido ningún beso".