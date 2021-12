Julen se agobia al escuchar las palabras de Maria Jesús Ruiz a Sandra Pica: "Puede que estés durmiendo con tu peor enemigo"

"Ponte las pilas, estás a esto de perder tu concurso , tienes mucho potencial y te veo muy apagada", ha comenzado diciendo María Jesús Ruiz, que no ha dudado en lanzarle un zasca a Julen: "Cuidado porque puede que estés durmiendo con tu enemigo" . La colaboradora le ha querido mandar un mensaje de ánimo: "Tú das mucho, sigue dándolo, actívate, sé tú, tienes mucho que dar en este concurso, arriba Sandra". Y ha terminado con un "Cristina a la calle" .

Cristina Porta no ha entendido por qué María Jesús ha tenido que dar este alegato en su contra cuando no tenía que ser así, algo que también ha expresado Carlos Sobera: "No entiendo nada, se suponía que era un alegato en contra y ha sido un discurso de coach motivacional". Y que María Jesús ha querido explicar: "Todos los concursantes se merecen unas palabras de corazón y Sandra necesita ponerse las pilas". Y que ha cabreado a Dani: "Decirle que su novio es su enemigo, ¿a ti que te importa lo que haga cada uno con su gente? Se quieren con locura, aquí la gente se toma las libertades de opinar de lo que quiere".