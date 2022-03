Belén Esteban se enfrenta a una invasión zombie y trata de ahuyentarles en inglés: "Stop, stop, don't eat me"

Alentada por ellos y no muy convencida, Belén atravesaba la puerta de 'El Cubo' para enfrentarse a los zombies en solitario. Solo han hecho falta cinco segundos para que el primero corriera detrás de ella: "¡Ay, Dios!". Enseguida se ha plantado en la habitación, después de haber dado algún que otro grito, protegiéndose con un edredón.

Todos los zombies la acorralaban y ella andaba más que perdida: "¿Y qué hago?", decía. "¿Pero por dónde corro?". La Voz le animaba a hablar a los zombies en inglés: "No, de verdad, no tengo ganas del inglés, ya". Pero poco le hace falta para arrancarse: "Stop, stop, don't eat me".