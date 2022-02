Brenda se emociona con los consejos de Nagore: "Todos cometemos errores"

Brenda no está pasando por un buen momento a nivel anímico y ha aprovechado un rato antes de la prueba para hablar con Nagore Robles. La concursante le cuenta cómo su situación en el concurso, que lleva mucho tiempo trabajando en la ira y que le gusta mucho hacer introspección. Pero también asegura que tiene un límite y por mucho que lo intente trabajar, "todos tenemos un vaso que se llena", dice.

Muy emocionada, Brenda le jura entre lágrimas que su situación no se creó de la noche a la mañana y asegura que le da mucha rabia por su gente de fuera: "Me da rabia sinceramente que me hayan sacado del concurso", dice.