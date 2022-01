Carmen no empezó con buen pie su aventura en 'Secret Story'. El día que la casa abrió sus puertas, se convirtió en la primera nominada por la audiencia, y por más que lo intenta, no termina de encajar con la mayoría de sus compañeros. Tras protagonizar un duro enfrentamiento con Álvaro y más tarde con Nissy , ahora la cordobesa ha tenido un duro cara a cara con Brenda y Cora .

Rafa se ha referido a Laila como "la inspectora de la bayeta", algo que no ha sentado nada bien a la musulmana. Carmen se ha metido en la conversación asegurando que ellos sí que habían limpiado y Cora le ha asegurado que no, que "no habían hecho una mierda". Al escuchar los gritos de su compañera, Carmen no ha dudado en defenderse: "No me pongo al nivel de las chonis, que yo tengo otra clase".