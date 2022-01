Nissy y Carmen no terminan de entenderse . Cada concursante dispone de cinco minutos para poder ducharse, tiempo que Carmen sobrepasa todos los días, según Nissy."Me ha dado tiempo ha coger la plancha y planchar todo el vestido, eso es más de cinco minutos", comentaba Elena. "Esto es un egoísmo, he dado una vuelta, he estado charlando...y todavía sigue ", coincidía muy enfadada la hermana de Laila.

Carmen que escuchaba la conversación desde la ducha no dudaba en defenderse: "No llevo tanto", aseguraba. "¡Pues sí que llevas, llevas quince minutitos!", brotaba Nissy. "Egoísmo de mierda. ¿Te crees que vives sola en esta casa? No me toques los huevos". "¿Tú eres tonta o te lo haces? ¿Este show qué es?", decía Carmen sorprendida saliendo de la ducha. "Eres una sinvergüenza".