Carmen discute con Rafa y acaba marchándose sola a la habitación: "Estoy agobiada"

Rafa preguntó a Alatzne y Carmen si se fiaban de Álvaro . Al parecer el fontanero se ha fijado en algunos detalles que no le gustan, pero tampoco quiso entrar en detalles. Cosas que sí sabía y con las que Alatzne compartía la misma opinión. Pero claro, Carmen no se enteraba de nada y cuando preguntó, Rafa tampoco quiso contarle.

"Siempre haces lo mismo. Parece que no me cuentas porque soy tonta y no lo soy", se mosqueó Carmen. Rafa y Alatzne no querían darle más importancia al asunto, pero su compañera sentía que le estaban ocultando información.