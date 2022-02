Carmen estaba muy cabreada con Rafa por su acercamiento a las mellizas. La estudiante de matemáticas no las soporta y como su amigo pasa mucho tiempo con ellas, ha optado por alejarse de él. Pero también por enfadarse, y mucho.

Esta noche ha sido muy larga e intensa. Carmen ha sacado a su amigo de la cama para intentar arreglar las cosas. Le ha echado en cara que cuando llega Laila se va con ella, aunque en ese momento esté con Carmen. Rafa lo ha negado y han seguido hablando de ese y otros temas largo y tendido. En varias ocasiones, el fontanero ha intentado abrazar a su amiga, pero a ella no le apetecía.

“No sé qué te he hecho para que te pongas así conmigo”, le dijo Álvaro a su compañera. Ella le explicó que no era nada personal, solo que se acercó “cuando estaba cabreada con Rafa”. “No quería hablarte mal, pero me salió así”, se excusó.