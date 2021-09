Chimo Bayo ha sido una de las sorpresas de 'Secret Story', el programa en el que todos los famosos tienen secretos , el ya confirmado concursante ha hecho una entrada triunfal que no ha dejado indiferente a nadie. Sus compañeros se han quedado sin palabras y Jorge Javier no ha podido evitar un gran ataque de risa.

"El conocido desde Japón a Estambul está aquí y entra en La Casa de los Secretos", así ha presentado el presentador al mítico DJ y al ritmo de su música todos los presentes en el plató se han puesto en pie tras conocer la identidad del concursante. Todo esto ha hecho que Jorge Javier no haya podido evitar partirse de risa y recordar en directo los viejos tiempos con el conocido 'Hu Ha' de Chimo Bayo de fondo: "Ya no me acuerdo".