¡Los concursantes alucinan al descubrir los secretos de Virginia y Kenny!

Virginia tuvo un lio con un actor 20 años mayor que ella

Kenny fue seducido por una amiga de su madre

Sandra Barneda ha revelado el secreto de dos exconcursantes más

¡Cada vez conocemos más secretos de los habitantes de la casa! En 'La casa de los secretos: última hora' hemos descubierto que secreto contenían las esferas de Virginia y Kenny.

"Mi secreto es que estuve con un actor 20 años mayor que yo. Yo estoy trabajando de camarera y me llamo la atención. Luego me enteré que era actor y tuvimos un lío", cuenta la gaditana. “Mi secreto es que me sedujo una amistad de mi madre. La verdad que era muy joven yo y una amiga de mi madre me llamaba mucho la atención. Nunca había descubierto el amor y la verdad que me gustó”, asegura Kenny.

Los secretos de los concursantes al descubierto

Héctor es la persona que fue infiel a su pareja más de cien veces: "Fui infiel a mi pareja con más de cien personas. Nos metimos en una relación tóxica. Entras en un bucle que no es nada agradable para los dos. Tuvimos una relación en la que eran idas y venidas y no había manera de salir de esas circunstancias porque nos queríamos mucho. En mi día a día buscaba una vía de escapa para ganar tiempo y lograr solucionar esas diferencias", cuenta el canario.



Brenda fue adicta a comer estropajos: "Me enganché a comer estropajos. En el embarazo de uno de mis hijos tenía tal acidez y no encontraba que nada me hiciera efecto. Un día de la rabia, fregando arranqué un trozo de estropajo y a pesar de los restos del lavavajillas, espumita y de comida me calmó. Inhalar el lavavajillas también me calmaba. Me escondía para que nadie me viera porque me parecía un poco raro", cuenta en un vídeo.