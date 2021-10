Con la convivencia también han llegado los roces. Adara notaba a Cristina distante y acabó reprochándoselo: "Te estoy preguntando qué te pasa, no me dices qué te pasa, de repente no me hablas en todo el día. Es la segunda vez que pasa esto aquí ya. Ya te tiraste un día entero sin hablarme y ya ha pasado otra vez ", le dijo.

"Yo sé lo que le he dado a Adara. Si ella no lo valora... A veces me siento tonta. La he protegido muchas veces. ¿Por qué tengo que proteger a alguien que no lo valora? Siento que se ha enfriado algo entre las dos", se quejó después Cristina.