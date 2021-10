Los concursantes han tenido un nuevo desencuentro, Cristina Porta le explica a Luis Rollán que Luca no le habla porque "se ralla" porque no le cuenta lo que piensa, mientras al relación entre ambos se encuentra distante. El italiano intenta acercarse a Cristina y ella le explica que "hay cosas que no hace falta decir" y es que ella piensa que son cosas suyas: "Cada uno tiene sus cosas en la mente".

El italiano insiste en conocer lo que la periodista piensa sobre él, pero no obtiene respuesta y esto hace que se sincera sobre lo que le parece el carácter de su compañera: "Así todos los días no se puede, tu lado malo es espantoso" . Aunque cree que su lado bueno es "maravilloso".

"No me gusta sentir que mis emociones dependen de alguien y aquí siento que muchas veces dependen de ti. Me gusta controlar las situaciones y no las estoy controlando lo suficiente contigo", termina abriéndose la periodista, dando pistas a su compañero: "Prefiero tener controladas mis emociones a saber que se me ha ido de las manos. Esto no tiene traducción al italiano, es universal". Palabras que hace que terminen abrazados y dándose cariño en la cama.